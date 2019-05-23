Af haberleri 2019 23 Mayıs gelişmeleri ne zaman çıkacak?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için çalışmalara aralıksız devam eden Binali Yıldırım. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren genel af var mı, af ne zaman çıkacak sorularına yanıt verdi. Genel affın seçim sonrası yani 23 Haziran'dan sonraya kaldığının sinyalini veren Yıldırım, çalışmalar sürüyor dedi.

Genel af haberleri son haber Binali Yıldırım'dan geldi. Bağcılar'da katıldığı bir iftar davetinde binlerce kişi tarafından merak edilen af haberlerine açıklık getiren Binali Yıldırım genel af hakkında yeni haberleri paylaştı. Genel affın seçim sonrası yani 23 Haziran'dan sonra meclis gündemine taşınabileceğinin sinyalini verdi ve çalışmalar sürüyor dedi. Peki genel af çıkarsa kimleri kapsayacak, kimler genel aftan yararlanacak?

Binali Yıldırım genel af açıklaması: Bir vatandaşın cezaevindeki yakınıyla ilgili sorusu üzerine de Yıldırım, af çalışmalarının sürdüğünü seçimlerden sonra netleşeceğini söyledi. Yıldırım ısrarlı sorular üzerine "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili" cevabını verdi.

GENEL AF NE DEMEK: Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

- Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

- Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

- Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

- Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

- 74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

- Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.