HABER /  GÜNCEL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Ankara'da Yavaş tasarruf dönemini başlattı

Ankara'da Yavaş tasarruf dönemini başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinde tasarruf için düğmeye bastı.

Göreve geldiği günden itibaren tasarruf tedbirlerinin artırılmasını isteyen Başkan Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları birer birer hayata geçiriyor. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı. Kamuda tasarruf dönemine örnek olacak çalışmalar her birimde teker teker devreye sokulurken, ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

İlk tasarruf adımını EGO Genel Müdürlüğü attı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü. Sadece EGO Genel Müdürlüğündeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesinin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor.

Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğünün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek emin: ABD İran'a savaş açmaya cesaret edemez
Doğu Perinçek emin: ABD İran'a savaş açmaya cesaret edemez
Kamil Ahmet Çörekçi iki yıl daha Trabzonspor'da
Kamil Ahmet Çörekçi iki yıl daha Trabzonspor'da
Canlı yayında tartışacaklar mı? İmamoğlu ve Yıldırım'dan çarpıcı ifadeler
Canlı yayında tartışacaklar mı? İmamoğlu ve Yıldırım'dan çarpıcı ifadeler
Canlı yayında tartışacaklar mı? İmamoğlu ve Yıldırım'dan çarpıcı ifadeler
Canlı yayında tartışacaklar mı? İmamoğlu ve Yıldırım'dan çarpıcı ifadeler
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması
Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması
Galatasaray'dan Franck Ribery'e teklif
Galatasaray'dan Franck Ribery'e teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın şampiyonluğu nerede kutlayacak açıklama geldi
Galatasaray'ın şampiyonluğu nerede kutlayacak açıklama geldi
İdlib'de son 24 saatlik ağır bilanço: 17 ölü, 58 yaralı
İdlib'de son 24 saatlik ağır bilanço: 17 ölü, 58 yaralı
ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası
ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Af haberleri 2019 23 Mayıs gelişmeleri ne zaman çıkacak?
Af haberleri 2019 23 Mayıs gelişmeleri ne zaman çıkacak?
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
Arefe günü tam gün mü tatil 3 Haziran pazartesi bayram açıklaması
Arefe günü tam gün mü tatil 3 Haziran pazartesi bayram açıklaması
Yorumlar 1 yorum