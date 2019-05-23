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Galatasaray'dan Franck Ribery'e teklif

Galatasaray'dan Franck Ribery'e teklif

Galatasaray, Bayern Münih'e veda eden eski futbolcusu Franck Ribery için 2 yıllık teklif yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için tanıdık bir isme yöneldi.

23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız Franck Ribery, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı. Aslan, yarım kalan bu hikâyeyi tamamlamak için harekete geçti.

2 yıllık teklif
Sabah'ta yer alan habere göre; 36 yaşında Bayern Münih'e son maçında attığı golle veda eden emektar yıldızın temsilcileriyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, Ribery cephesine 2 yıllık bir teklif sundu. 

''Gel gönül borcunu öde''
"2005'te yarım kalan bir hikâyemiz var, gel gönül borcunu öde ve burada efsane ol" diyerek Fransız oyuncuyu ikna etmek isteyen Mustafa Cengiz ve ekibi, kısa sürede bu transferi sonlandırmak istiyor.

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