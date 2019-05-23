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PKK'lı teröristten kan donduran itiraf: Çatışmada kadınlar...

PKK'lı teröristten kan donduran itiraf: Çatışmada kadınlar...

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Sait' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadığı ve şahit olduğu olayları anlattı. Terörist, grubun elebaşının kadın teröristlere sarkıntılık ettiğine, cinsel tacizde bulunduğuna şahit olduğunu söyledi.

Bu durumun terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz sonu olduğunu söyleyen kadın terörist, örgüte yeni katılan genç kadınların da kısa sürede bu tarz durumlara maruz kaldığını, çoğunun çaresizce boyun eğdiğini bildirdi.

Kan donduran itiraflar

Örgütte yaşanan yoz ilişkilerden kurtulmak isteyen kadın teröristlerin genelde tek başlarına kaçamadıklarını, yakalandıklarında da ajanlıkla suçlanarak infaz edildiklerini anlatan 'Sait' kod adlı terörist, kadınların tehditlere maruz kaldıklarını, ailelerinin yanlarına gitmeye korktuklarını, ya intihar etmek zorunda kaldıklarını ya da infaz durumu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Kadın terörist ayrıca, uyuşturucuya alıştırılan kadın ve çocukların çatışmalarda da ön saflara sürüldüğünü ifade etti.

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