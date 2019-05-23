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Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak!

Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İVME Finansman Paketi’ni saat 13:30’da yapacağı toplantıda açıklayacak.

Bakan Albayrak, geçtiğimiz hafta 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket hazırladıklarını belirtmişti.

Paket üretim kapasitesini pozitif etkileyecek

Albayrak, "Uzun vadeli, Türk Lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye’nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs-haziran gibi açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.



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