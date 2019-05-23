Ergin Ataman'dan 2 yıllık imza
THY Euroleague'de Final-Four heyecanı yaşayan Anadolu Efes, Ergin Ataman ile nikah tazeledi.
Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.
Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.
Aynı heyecan , aynı tutku ile Devam .— Ergin Ataman (@erginataman) 23 Mayıs 2019
Hedef Türkiye ve avrupa da Zirve🏀 pic.twitter.com/XsFF5SHoTh