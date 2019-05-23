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NASA çalışanı olan tek Türk mühendis Sinop'ta konuştu

NASA çalışanı olan tek Türk mühendis Sinop'ta konuştu

25 yıldır NASA'da uzman mühendis olarak görev yapan üst düzey yönetici Sırrı Oğuz, Sinop'ta öğrencilere ve vatandaşlara seminer verdi. 

‘Uzayda Seyahatin Temelleri’ hakkında bilgiler aktaran Sırrı Oğuz, Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde NASA'ya nasıl girdiğini anlattı.

Oğuz, "1994 yılında hava savunma sistemlerini yürüten şirketlerde çalışmaya başladım. NASA’ya çağrılmamdaki en büyük etken 14 sene gibi bir sürede havacılık sistemlerinde çalışmış olmamdı. 2008 yılında NASA'nın davetiyle uzay sektörüne de girmiş oldum” dedi.

'NASA’nın İnsanlı Uzay Araçlarındaki Son Gelişmeler’ konusunu ele alan Oğuz, konuşmasının devamında NASA’nın bünyesinde çalıştığı çeşitli mühendislik alanlarında yaptığı projelerden bahsetti. 

seminer

Oğuz son olarak konuşmasında, “Bilimin dini, dili, siyaseti yoktur, ayrıca yaptığın işi sevmek en önemlisidir. Sevmezseniz eğer harcadığınız zaman kayıptır. Merakla sonuca ulaşmak içinizin kıpır kıpır olması lazım. Çalışacağınız alana karar verin. Hangi üniversitede de okursan oku sana aynı şeyi öğretiyorlar. Ne yapmak istediğini bilerek kendinizi oraya yöneltmeniz lazım. Önemli olan kendini geliştirmektir” diye konuştu. 

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