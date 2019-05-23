Barcelona'dan Ali Koç'a müjde: Size verebiliriz

Katalan ekibi ile sponsorluk ilişkileri bulunan Ali Koç'un, Fenerbahçe için oyuncu talep etmesi üzerine, "İkna edebilirseniz Malcom'u size kiralayabiliriz" yanıtını aldığı ifade edildi.

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. Son olarak Victor Moses'a Inter'in devreye girmesi ile olası bir transferde sağ kanatta eksiklik hissedecek Fenerbahçe'de o bölgeyi başka bir yıldız ile takviye etmek istiyor.

Buna göre Final-Four için İspanya'da bulunan Fenerbahçe yönetimi burada Barcelonalı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol basınından gelen haberlere göre, Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi.

"İkna edebilirseniz Malcom'u size kiralayabiliriz"

Katalan ekibi ile sponsorluk ilişkileri bulunan Koç'un, Fenerbahçe için oyuncu talep etmesi üzerine, "İkna edebilirseniz Malcom'u size kiralayabiliriz" yanıtını aldığı ifade edildi.

Beklentilerin uzağında kaldı

Kanatlar ve forvet arkasında görev yapan Malcom, bu sezon çoğu yedekten La Liga'da 15, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta şans buldu. Gelecek sezonun kadrosunda olmayacağı yazılıyor. Fenerbahçe için en önemli sıkıntı ise 22 yaşındaki sambacı ile Arsenal, Tottenham ve İnter'in de ilgilenmesi. Barcelona, geçtiğimiz yaz Roma'nın elinden kaptığı Malcom için Bordeaux'ya 41 milyon euro ödemişti.

Barcelona forması ile 4 gol atıp, 2 de asist yaptı

Malcom, 23 kez giydiği Barcelona forması ile 4 gol atıp, 2 de asist yaptı. Genç yıldızın, 13 kez yer aldığı Brezilya U20 Takımı'nda da 2 golü bulunuyor.