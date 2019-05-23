Abdullah Avcı bombası! Emre ve Visca'yla Fener'e geliyor

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı ile anlaştığını açıklarken deneyimli teknik direktör Emre ve Visca'yı da yanında getirecek.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Beşiktaş'la anılan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sarı-lacivertli takımla anlaştığı iddia edildi.

''Emre'nin yanı sıra gelirken Visca'yı da getirecek''

Sabah Gazetesi'nin tecrübeli yazarı Levent Tüzemen'in iddiasına göre Fenerbahçe'yi yeni sezonda Abdullah Avcı çalıştıracak. Tüzemen'in iddiasına göre; ''Abdullah Avcı yeni sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıracak. Ayrıca Emre'nin yanı sıra gelirken Visca'yı da getirecek diye duydum.'' açıklamasında bulundu.

Göksel Gümüşdağ ne demişti?

Göksel Gümüşdağ, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecektir ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz"