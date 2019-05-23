Erkan Baş'tan Buket Aydın iddiası: Geri döndü 60 güvenlikçi işten atıldı

Türkiye İşçi Partisi Lideri Erkan Baş, Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı TV programıyla gündeme oturan Buket Aydın’ın işe geri dönüş sürecinde 60 güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını söyledi.

TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis Genel Kurulu’nda kamu yayıncılığı görevi üstlenen TRT’deki kadrolaşma iddialarını gündeme getirdi. Erkan Baş'ın medyaya dair verdiği bilgiler arasında dikkat çekici olan ise Buket Aydın olayıydı.

Demirören Holding’e bağlı güvenlik işçilerinin kendisini ziyaret ettiğini anlatan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programla tepkilere neden olan Kanal D çalışanı Buket Aydın’ın kanalda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çok sayıda güvenlik görevlisinin işine son verildiğini iddia etti.

"60 güvenlik işçisi bir günde işinden çıkarılıyor"

Baş, olaya ilişkin şunları anlattı:

-"Buket Aydın’ın şirkette yaşadığı sıkıntılar nedeniyle güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza amirlerinden bir talimat geliyor ‘Buket Hanım’ın işine son verilmiştir, içeri girişi engellensin’ deniyor ve güvenlik işçileri sadece kendilerine gelen bu talimatı uyguluyorlar. Daha sonra, tekrar, büyük ihtimalle Ankara üzerinden Buket Hanım işe iade edilince, bu kez sadece kendilerine verilen görevi yerine getirdikleri için bütün güvenlik şirketi çalışanları, İstanbul ve Ankara’daki 60 güvenlik işçisi bir günde işinden çıkarılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil yani aralarında yirmi yıldır orada çalışan işçi arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk, bir günde, iktidar istedi diye işsiz kalmış durumda. Bunu takdirlerinize sunuyorum" .