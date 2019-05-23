Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı! İşte Türkiye'nin il il nüfusu
Türkiye nüfusu, 31 aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. İşte Türkiye'nin il il yeni nüfusu...
Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
183
Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 olarak gerçekleşti İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.
İşte il il güncel nüfus...
283
Adana: 2 milyon 220 bin 125
383
Adıyaman: 624 bin 513
483