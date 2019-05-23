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Yılmaz Vural'ın sinkaflı küfürlü videosu sosyal medyayı salladı

İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada Tanju Çolak'ı kast ederek sinkaflı cümleler kurduğu söylenen teknik direktör Yılmaz Vural, konunun Tanju Çolak'la ilgili olmadığını belirterek, "Tanju'yla dostluğumuz bakidir" dedi. 

Son olarak Adana Demispor'da görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural'ın sinkaflı küfürler ettiği sosyal medyaya düşünce deneyimli teknik adam bir anda gündem konusu oldu.

Yılmaz Vural'ın Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde çekilmiş, eski sportif direktör Tanju Çolak'ı eleştirip küfrettiği idda edildiği video ortaya çıktı. Vural, videoda şu ifadeleri kullandı; 

“Tanju Çolak, Pote'nin her ay aldığı 40 bin euro’dan 5 bin euro’yu alıyormuş. O****u çocuğu, hırsız"


Sosyal medyaya düşen görüntülerde Tanju Çolak hakkında açıklamalarda bulunduğu iddia edilen Yılmaz Vural, konuyla ilgili açıklama yaptı.

''Düzmece ve kurmacadır''
Tanju Çolak'la konuyu konuştuğunu belirten Vural, "Nasıl ve ne şekilde çekildiğini bilmediğim görüntülerde Tanju Çolak’ı kastederek küfür ve hakaret ettiğim, iftira attığım iddia edilmiş ise de bu haberler veriliş şekli ile yanlış, düzmece ve kurmacadır.'' dedi.

''Dostluğum bakidir"
''Tanju Çolak ile şahsımı karşı karşıya getirmeye uğraşanlar başaramayacaklardır.'' diyen Vural, ''Yine de yanlış anlamalara yol açan bu haberden dolayı olayın akabinde telefon ile irtibatlı kendisinden özür diledim. Dostluğum bakidir" ifadelerini kullandı. 

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