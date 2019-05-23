TSK PKK'ya Kuzey Irak'ta nefes aldırmıyor Tam isabet vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.