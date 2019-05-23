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Süleyman Soylu'dan 23 Haziran uyarısı! Benim bir korkum var

Anadolu Ajansı
Süleyman Soylu'dan 23 Haziran uyarısı! Benim bir korkum var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Soylu İstanbul'un bir ideolojik ve siyasi çatışmanın merkezi haline getirilmek istendiğini söyledi.

Bakan Soylu, Esenyurt'taki bir restoranda, İstanbul AK Parti İl Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, STK temsilcileri ile muhtarların sahur programına katıldı.

Türk milletinin feraset sahibi olduğunu vurgulayan Soylu, "Bizim milletimizin ortak aklı çok güçlüdür ve hiç yanılmaz. Ders vereceği zaman dersi verir, uyaracağı zaman uyarır. Takdir edeceği zaman eder, tekdir edeceği zaman onu da eder. Böyle bir millettir. Bugüne kadar da ortalaması yani genel tespiti yanılmamış bir millettir." diye konuştu.

Benim bu ülkenin bir evladı olarak korkum var

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'un bir ideolojik ve siyasi çatışmanın merkezi haline getirilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Süleyman Soylu, şunları belirtti: "Ülke olarak bir noktadan bir noktaya geldik. Benim bir korkum var. Bu ülkenin bir evladı olarak korkum var. 23 Haziran seçimlerine yönelik korkum var. Allah razı olsun. Biz bu millete beka dedik, bu millet de 'evet seni anlıyorum ve sana yüzde 52 oy veriyorum' dedi. Kimse kusuru bakmasın.

Cumhur İttifakı yüzde 52 oy aldı 

Bir iktidar her hal ve durumda mahalli seçimlerde yüzde 3-4 puan oy kaybeder. Genel eğilimdir bu ama bu millet bize kaybettirmedi. 17 yıllık bir siyasi partiye yüzde 44,5, MHP ile birlikte kurulan Cumhur İttifakı'na yüzde 52 oy verdi. 

İstanbul'da farklı bir şey oldu

Hiçbir tartışma da ortaya çıkarmadı, bu kadar açık ve net. Ama İstanbul'da farklı bir şey oldu. Bugün Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptal gerekçesini açıkladı. Kararda yukarıdan aşağı her şey yazıyor. Tahrif edilen oylar, olmayan pusulalar, kanuna aykırı sandık başkanları, sayım döküm cetvellerinin, seçim tutanaklarının eksiklikleri, her şey teker teker yazılmış. Bize diyorlar ki buna itiraz etmeyin. Biz dünyayla mücadele vereceğiz buna itiraz etmeyeceğiz. Neden? Mahalle baskısı oluşturdular diye. Neden? Ayıp olurmuş diye.

Buradaki amaç İstanbul'u kamplaşmaktır

Bakın demokrasilerin şöyle bir tehlikesi oluşur; sesi yüksek çıkanın galip geldiği bir sistem olursa 5 yıl sonra seçimin hükmü ortadan kalkar. Burada bir haksızlık bir şaibe var. Burası İstanbul. Buradaki amaç İstanbul'u bir kamplaşmanın ve 23 Haziran'ı bir ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirebilmek, siyasal çatışmaların merkezi haline getirmek, İstanbul'un gücünden 23 Haziran'dan sonra hükümete ve Türkiye'nin geleceğine bir meşruiyet çatışması çıkarmak. Demek ki zihniyet hiç değişmemiş, aynı zihniyeti aynı şekilde devam ettiriyorlar. Bu çok yanlış bir yoldur."

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