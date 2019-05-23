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Türkiye'nin finanse ettiği çevre dostu cami İngiltere'de açıldı

Türkiye'nin finanse ettiği çevre dostu cami İngiltere'de açıldı

Reuters haber ajansının haberine göre, Türk hükümetinin katkılarıyla İngiltere'nin Cambridge kentinde açılan ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğine sahip Cambridge Merkez Camisi'nin iklim değişikliği ile mücadelede öncü olma amacıyla açıldı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından finanse edilen, İngiltere'nin üniversite kenti olan Cambridge'de kurulan Cambridge Merkez Camisi, bu ayın başında açılarak Ramazan ayında hizmet vermeye başladı.

Reuters'ın haberine göre 30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami, bin kişilik bir kapasiteye sahip.

Wild World ile Father and Son şarkılarıyla tanınan, Müslüman olmadan önceki adı Cat Stevens olan şarkıcı Yusuf İslam, caminin hamilerinden.

Reuters'a konuşan Yusuf İslam, Müslümanların iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rolünün olabileceğini düşünüyor:

"Cami, yeniden eğitim aldığımız ve evrenle olan uyumu açığa çıkarmak için İslam'ın gerçek doğasının derinine indiğimiz sürecin bir parçası. Çoğu Müslüman bunu unutuyor ve iklim değişikliği ile mücadele için yeteri kadar katkı sağlamıyor."

Karbon salınımı yok

Caminin bahçesi arındırılmış yağmur suyu ile sulanırken yapının hiçbir şekilde karbon salınımına yol açmadığı vurgulanıyor.

Cambridge Üniversitesi profesörlerinden, Abdal Hakim Murad olarak tanınan Timothy Winter, "İklim değişikliği ve türlerin yol oluşuna karşı mücadele sadece insanların varoluşunun değil, Allah'ın hediyelerine saygı duymak ve bunları korumanın da mücadelesidir" diyor.

İngiltere merkezli Müslüman İklim Hareketi grubunun kurucularından Shanza Ali ise "İslam'ın temel değerlerine geri dönülmesiyle" Müslümanların iklim değişikliği ile mücadelede etkin güçlerden birine dönüşebileceğine inanıyor.

Papa Francesco ve Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama da çevre dostu mesajlar vermeleriyle bilinin dini liderler arasında.

Cambridge'de altı bin Müslüman yaşıyor.

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