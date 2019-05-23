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Köprü geçiş cezaları siliniyor ÖTV indirimi artıyor torba yasada neler var

Anadolu Ajansı
Köprü geçiş cezaları siliniyor ÖTV indirimi artıyor torba yasada neler var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasada vatandaşı sevindirecek yenilikler yer alıyor. Bunlardan biri köprü geçişi, diğeri ise ÖTV...

Köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 15,000 TL'ye 
çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. 

Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezası verilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275,000 araca kesilen 310 milyon TL cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon TL ise iade edilecek. 

ÖTV'nin üst sınırı belirlendi

Teklife göre 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10,000 liradan 15,000 liraya çıkarılacak. 

İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak

Teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak.  Öte yandan teklifle Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak. 

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