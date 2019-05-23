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Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit’i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Sinan Erdem 
Hakemler: Serkan Emlek xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx 
Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 23, Adrien Moerman xxxx 26, Vasilije Misic xx 14, Krunoslav Simon xx 13, Onuralp Bitim x 3, Sertaç Şanlı x 2 
Başantrenör: Ergin Ataman 
Banvit: Şehmus Hazer xx 11, Tolga Geçim xx 7, Alex Perez x 5, Jordan Morgan xxx 20, D.J. Shelton xx 16, Metehan Akyel x 1, Ragıp Berke Atar x 5, Rıdvan Öncel x 7 
Başantrenör: Hakan Demir 
1. periyot: 18-24 (Banvit lehine) 
Devre: 41-44 (Banvit lehine) 
3. periyot: 64-62 (Anadolu Efes lehine) 

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