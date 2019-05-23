İsraf karşıtı İmamoğlu'nun şaşırtan Beylikdüzü karnesi

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu her konuşmasında “İsrafa son vereceğim” diye açıklama yaparken, Beylikdüzü Belediyesi’nde israfın tavan yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin 2019 bütçesinde 217 aracın akaryakıt alımı için 16 milyon 297 bin TL’lik ödenek ayrıldığı öğrenildi.

Bulduğu her fırsatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman israfa son vereceğini anlatan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği Beylikdüzü Belediyesi’nde israfın azımsanmayacak boyutlarda olduğu ortaya çıktı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Yönetim Birimi tarafından hazırlanan “Beylikdüzü Belediyesi 2019 Performans Programında” belediye bünyesinde yapılan harcamaların her biri kalem kalem belirtildi. 19.10.2018 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 152 sayfalık bütçe raporunda detayları ise şöyle;

Her personele 2 bilgisayar düşüyor

Beylikdüzü Belediyesi’nde 342 memur, 121 işçi istihdam ediliyor. Ancak bütçede iddia edildiğine göre belediyede 710 masaüstü, 47 dizüstü olmak üzere 757 adet bilgisayar bulunuyor. Yapılan hesaplamada 463 personele ortalama 2 bilgisayar düşüyor.

Her bir yazıcıya 16 bin TL para bakım masrafı

Bütçeye göre belediyede toplam 90 adet yazıcı mevcut. Hazırlanan 2019 yılı bütçesinde “Belediye Bilgi İşlem Altyapısı” hizmetleri kapsamında 90 yazıcının bakım, onarım ve baskı hizmetlerinin karşılanması için yıllık 1 milyon 440 bin TL’lik ödenek ayrıldı. Yani ortalama her bir yazıcının yıllık bakım, onarım hizmeti için 16 bin TL para harcanacak!

Benzinin litresi 15 TL

Destek Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin hizmetleri için kullanılmak üzere bünyesinde yer alan 217 araç için 2019 yılı akaryakıt miktarını ve bütçesini de belirledi. 2019 yılı bütçesinde 217 araç için 1 milyon 80 bin litre akaryakıt alımının yapılacağına yer verildi. Yapılacak alım için 16 milyon 297 bin TL’lik ödenek ayrıldı. Yapılan hesaplamada 1 litrelik akaryakıt bedelinin 15 liraya geldiği görüldü.

Sosyal medyaya 450 bin TL

Beylikdüzü Belediyesi 2019 Performans Programının 69. sayfasında sosyal medya giderlerine yer verildi. 2018 yılından sosyal medyaya 75 bin TL harcayan Beylikdüzü Belediyesi 2019 bütçesinde sosyal medya ödeneğini 6 katına çıkarttı. 2019 bütçesinde “Medya ve sosyal medya faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi” için 450 bin TL ödenek ayrıldı. Yine, yerel ve ulusal gazetelerin takibi ve içerik oluşturulması için 500 bin TL, etkinlik fotoğraflarının çekilmesi ve arşivlenmesi için ise 50 bin TL’lik bütçe belirlendi. Sadece 3 kalemin harcama miktarı 1 milyon TL’ye ulaştı.

400 film için 1 milyon 260 bin TL

41.sayfada Kültür İşleri Müdürlüğü faaliyet raporu ve kalemlere ayrılan ödenek miktarları belirtildi. Raporda yapılan incelemede 2019 yılı için 400 adet film çekilmesi planlandı. 400 adetlik film için Beylikdüzü Belediyesinin yıllık bütçesinden 1 milyon 260 bin TL’lik ödenek ayrıldı.

Her yöneticiye iki makam aracı

Raporun 23. sayfasında Beylikdüzü Belediyesi organizasyon şeması belirtildi. Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 başkan yardımcısı ve 21 alt müdürlüğün isimleri tek tek yazıldı. 2019 Performans Programı’nın 26. sayfada ise Beylikdüzü Belediyesi’nin araç durumuna ilişkin istatistiklere yer verildi. İstatistiklere göre belediye başkanı, yardımcıları ve müdürler olmak üzere toplam 27 yönetici var. Ancak kiralanan binek araba sayısı 120. Kiralanan araçların yarısının hizmetler için kullanıldığı var sayılsa bile neredeyse her yöneticiye iki makam aracı düşüyor.

20 konsere 2 milyon 636 bin TL

Performans raporunun 72. sayfasında 2019 yılında yapılması planlanan 20 konser bilgisine yer verildi. 20 konser programının düzenlenmesi için bütçeden 2 milyon 636 bin TL’lik ödenek ayrıldı. Yine aynı sayfada belirli gün ve özel hafta etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin bilgiye de yer verildi. 2018 yılında 154 adet saygı, anma geceleri ve etkinlikler programı için 1 milyon TL ödenek ayrılırken, 2019 yılı için yapılması planlanan 155 adet saygı, anma geceleri ve etkinlikler programı için 2 milyon 334 bin TL’lik bütçe ayrıldı. Raporun 68. sayfasında kent konseyi çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için toplantılar düzenlenmesine ilişkin ayrılan bütçeye yer verildi. 2018 yılında 10 bin TL’lik olan bütçe, 2019 yılında 10 kat arttırılarak 100 bin TL’ye çıkartıldı.