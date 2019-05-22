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31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Anadolu Ajansı
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti. İşte partilerin aldığı oy oranları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları açıkladı.

Büyükşehirlerde oy oranları

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde;

AK Parti yüzde 51,72,
CHP yüzde 34,48,
MHP yüzde 3,45,
HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

Belediye başkanlıklarında oy oranları

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında;

AK Parti yüzde 54,76,
CHP yüzde 17,71,
MHP 17,20,
HDP 4,21,
İYİ Parti 1,77,
Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

Belediye meclis üyeliklerinde oy oranları

Kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde;

AK Parti yüzde 49,04,
CHP yüzde 22,24,
MHP yüzde 13,59,
İYİ Parti yüzde 5,26,
HDP yüzde 5,93,
Saadet Partisi yüzde 1,42,
Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.

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