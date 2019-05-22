HABER /  DÜNYA
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

İngiltere'ye BM'de büyük diplomatik yenilgi

İngiltere'ye BM'de büyük diplomatik yenilgi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadalarının kontrolünün devredilmesine ilişkin kararı kabul etti. Genel kurulda İngiltere'ye sadece 5 ülke destek çıktı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, İngiltere'nin, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadalarının kontrolünü 6 ay içinde bırakarak ada devleti Morityus'a devretmesini talep eden karar kabul edildi.

Afrika ülkeleri tarafından 193 üyeli BM Genel Kuruluna getirilen tasarıya 116 ülke destek verirken, 56 ülke çekimser kaldı. İngiltere'nin karşı çıktığı tasarıya, aralarında ABD, İsrail, Macaristan, Maldivler ve Avustralya'nın da olduğu sadece 5 ülke destek verdi. 

BM Genel Kurulu, İngiltere'nin, önemli bir ABD üssünü de barındıran Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadalarının kontrolünü 6 ay içinde bırakarak ada devleti Morityus'a devretmesini talep eden kararı kabul etti. 

BM Genel Kurulu kararları "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

Uluslararası Adalet Divanı da 25 Şubat'ta İngiltere'nin Chagos Takımadalarını kontrol etmesinin yasa dışı olduğuna ve Chagos'u  Morityus'a iade etmesine karar vermişti ancak yasal bağlayıcılığı bulunmayan Uluslararası Adalet Divanının kararları tavsiye niteliği taşıyor. 

İngiltere, 1814 yılından beri kontrol ettiği  Morityus'a BM'nin baskısı üzerine 1968'te bağımsızlığını verdi ancak bundan 3 yıl önce Chagos Takımadalarını ülkeden ayırarak elinde tutmaya devam etti. 

Chagos Takımadalarının en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı da İngiltere, 1966'da ABD'ye kiraladı. ABD, üs olarak kullandığı bu adayı 2036 yılına kadar elinde tutabilecek. 

ABD'nin büyük bir deniz ve hava askeri üssü inşa etmeye başladığı Diego Garcia ile Chagos Takımadalarında yaşayan yaklaşık 2 bin kişi, 1967-1973 yıllarında zorla bölgeden çıkarıldı. Adaya turistlerin ve medya mensuplarının girişi de yasaklandı.

Diego Garcia Deniz Kuvvetleri Destek Tesisi adıyla 1977'de açılan askeri üste, büyük askeri kargo uçaklarının kullanabileceği 3 bin 600 metrelik bir pist ve ABD donanmasından 2 uçak gemisinin aynı anda demirleyebileceği bir liman bulunuyor.

Hint Okyanusu'nun tam ortasında yer alan ve sadece askeri araçlarla ulaşılabilen Diego Garcia Üssü, Soğuk Savaş'tan bugüne çok sayıda ABD operasyonunun da parçası oldu.

Soğuk Savaş'ta Rusya tehdidini Hint Okyanusu'nda sınırlayan üs, Kuveyt'i işgal eden Irak'a karşı düzenlenen 1991'deki Çöl Fırtınası Operasyonu ile 11 Eylül'den hemen sonra Ekim 2001'de Afganistan'da Taliban'a yönelik hava saldırılarında önemli rol oynadı.

Üs, Orta Doğu, Basra ve Yemen Körfezi'ne yakınlığı ve Hint Okyanusu'ndaki hidrokarbon yolları üzerinde bulunması nedeniyle halen önemini koruyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yönetmen ve senarist Yavuz Özkan vefat etti
Yönetmen ve senarist Yavuz Özkan vefat etti
İmamoğlu'ndan gerekçeli karar sonrası ilk açıklama
İmamoğlu'ndan gerekçeli karar sonrası ilk açıklama
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
Galatasaray Babel için geri sayımda
Galatasaray Babel için geri sayımda
Erdoğan: Meseleyi ideolojik zemine çekmek yarar sağlamaz
Erdoğan: Meseleyi ideolojik zemine çekmek yarar sağlamaz
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe düğmeye bastı 7 transfer yolda...
Fenerbahçe düğmeye bastı 7 transfer yolda...
Faik Öztrak: Millet iradesi cezalandırılmıştır
Faik Öztrak: Millet iradesi cezalandırılmıştır
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
Çavuşoğlu'na Japonya'da devlet nişanı
Çavuşoğlu'na Japonya'da devlet nişanı
YSK Başkanı Güven iptal kararına böyle karşı çıkmış
YSK Başkanı Güven iptal kararına böyle karşı çıkmış
Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019
Adalet Bakanlığı personel alınacak branşlar başvuru ekranı-2019
Ordu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ordu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
Yorumlar