İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den serbest piyasa vurgusu!

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Serbest piyasa bolluk, bereket demektir. Kısa dönemlerde arzu etmediğimiz sonuçları hemen vermiyor diye, biraz meşakkatli olabilecek bu yoldan vazgeçmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, serbest piyasa ekonomisi dinamiklerine bağlı kalmanın önemine işaret ederek, "Bazen daha farklı uygulamaların kısa sürede sonuç verebilir olması pratik gelebilir, ama kalıcı olamaz. Daha kötüsü tahrip edicidi” diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı'da serbest piyasa vurgusu yapmıştı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de geçen hafta düzenlenen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin rekabete dayalı piyasa ekonomisi tercihi yapmış bir ülke olduğunu belirterek, "Serbest piyasa ekonomisinden vazgeçildiği" veya yeni bir model arayışı içinde olunduğu yönünde izlenimlere izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.