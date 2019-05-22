HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Antakya'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Antakya'da çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz çocuğun kullandığı ileri sürülen 42 DVA 47 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı Karayolu Madenboyu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılardan ismine ulaşılamayan kadının kalbinin durması üzerine ilk yardım bilgisi olan bir kişi kalp masajı yaptı, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülmeye çalışılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan araç sürücüsü çocuk, yaşamını yitiren annesinin arkasından ‘anne' diye feryat etti.

Kazada ağır yaralanan çocuk ve ön koltukta oturan babası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Çinlilerden 3. köprü açıklaması
Çinlilerden 3. köprü açıklaması
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na şehit Eren Bülbül sorusu
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na şehit Eren Bülbül sorusu
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek: Yeni sisteme ihtiyaç var
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete destek: Yeni sisteme ihtiyaç var
Mustafa Varank, "28 Mayıs son" diyerek esnafa uyarı yaptı!
Mustafa Varank, "28 Mayıs son" diyerek esnafa uyarı yaptı!
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Türkiye ekonomisi zorlukları aşacak
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Türkiye ekonomisi zorlukları aşacak
Mazbata Online oyununun üçüncüsü çıktı! işte yeni eklenen o karakter
Mazbata Online oyununun üçüncüsü çıktı! işte yeni eklenen o karakter
ÖNCEKİ HABERLER
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Amazon'dan çalışanlarına oyun müjdesi! Motivasyonu artıracak
Amazon'dan çalışanlarına oyun müjdesi! Motivasyonu artıracak
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
19 günde 1919 organ bağışı yapıldı
19 günde 1919 organ bağışı yapıldı
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
Rodos’tan Fethiye’ye ilk turist kafilesi geldi
Rodos’tan Fethiye’ye ilk turist kafilesi geldi
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
Yorumlar