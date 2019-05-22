Mazbata Online oyununun üçüncüsü çıktı! işte yeni eklenen o karakter

İBB Başkanlığı seçimlerine ilişkin hazırlanan 'Mazbata Online' oyununun üçüncüsü de çıkarıldı. Oyunda karakterlere oyuncu Şahan Gökbakar'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz taklidi de eklendi.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması kararını alması yeni tartışmalara neden oldu.

Şahan Gökbakar'ın yavuz taklidi eklendi

31 Mart seçimleri döneminde gündeme gelen Mazbata Online oyunu ise, seçimlerin iptali ve yenilenmesi sürecinde yaptığı "Hiçbir şey olmasa bile biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu" açıklamasıyla gündeme gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un oyuncu Şahan Gökbakar tarafından taklit edildiği karakterin yer aldığı yeni karakterle 3. bölümünü yayınladı.

Gökbakar'ın sözleri

Oyunda, Gökbakar'ın Yavuz'u taklit ederken kullandığı "Hiçbir şey olmamış olsa dahi her şey çok güzel olacak" ifadelerine yer verildi.

Mazbata Online'da neler var?

Gökbakar'ın taklidi dışında ise oyunda yer alan karakterler eski bölümlerle aynı. Önceki iki bölüme göre aynı konseptin yer aldığı oyunda amaç yine belirli bir süre içerisinde yeterli sayıda sandığa ulaşmak. Ancak, oyunda karakterleri bu sefer daha zorlu engeller ve 'devler' bekliyor.