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Microsoft Huawei’yi alışveriş listesinden çıkardı

Microsoft Huawei’yi alışveriş listesinden çıkardı

Google'ın iş birliğini askıya alıp, yeni Android sürümünün programından çıkarmasının hemen ardından, bir diğer ABD'li teknoloji devi de Huawei'ye karşı hareklete geçti. Microsoft'un satışa sunduğu Huawei'nin dizüstü bilgisayar modelleri, şirketin online mağazasından kaldırıldı.

ABD’nin kara listeye aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye Google’ın ardından bir darbe de Microsoft’tan geldi. ABD’li teknoloji devi Microsoft’un online mağazası üzerinden satılan Huawei’nin dizüstü bilgisayar modelleri, satış listelerinden çıkarıldı.

Dizüstü bilgisayarlarında Microsoft’un Windowsişletim sistemini kullanan Huawei’nin modelleri artık Microsoft’un online mağazası MicrosoftStore’da yer almıyor. 

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