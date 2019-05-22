HABER /  SPOR
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da

Anadolu Ajansı
Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da

Borussia Dortmund, Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın kardeşi Thorgan'ı Borussia Mönchengladbach'tan transfer etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Mönchengladbach'taki kontratının bitmesine bir sezon kalan 26 yaşındaki Thorgan Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Thorgan Hazard'ın bonservis bedeline ilişkin açıklama yapılmadı ancak Alman basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Chelsea'nin, 2012 yazında ağabeyi Eden Hazard gibi bonservisini aldığı Belçikalı milli futbolcu, 2 sezon boyunca ülkesinin Zulte Waregem, 5 sezon boyunca da Almanya'nın Borussia Mönchengladbach kulübünde oynadı.

Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach formasıyla 182 maçta 46 gol kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
Berlusconi'den AB'ye Türkiye çağrısı yeniden kazanmalı
Berlusconi'den AB'ye Türkiye çağrısı yeniden kazanmalı
Irak İsrail’den tazminat istiyor
Irak İsrail’den tazminat istiyor
Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek için tek şartı var
Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek için tek şartı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcı kura töreninde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcı kura töreninde açıklamalar
Abdülhamit Gül'den çarpıcı duyuru: Erdoğan pazartesi açıklayacak
Abdülhamit Gül'den çarpıcı duyuru: Erdoğan pazartesi açıklayacak
ÖNCEKİ HABERLER
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
Patatesin fiyatı geriliyor tarlada 1,4 lira
Patatesin fiyatı geriliyor tarlada 1,4 lira
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
DGS başvurusu kaç para ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya
50 yaş üstü kişiler hakkında uzmanından göz uyarısı
50 yaş üstü kişiler hakkında uzmanından göz uyarısı
Kayseri'de eş değiştirme dolandırıcılığı
Kayseri'de eş değiştirme dolandırıcılığı
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak başvuru takvimi
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi
Yorumlar