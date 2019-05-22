Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek için tek şartı var

Beşiktaş'ın hoca adayları arasında yer alan Lucescu, Fikret Orman'la yaptığı görüşmede "Ufak bir dokunuşla ve yapılacak birkaç transferle bu takımı şampiyon yaparım. Yeter ki transferler gecikmesin" dedi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güenş'in yerine adı hoca adayları arasında ilk sırada geçen Mircea Lucescu'nun Başkan Fikret Orman'la özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; Rumen hocanın bu görüşmede, "Ufak bir dokunuşla ve yapılacak birkaç transferle bu takımı şampiyon yaparım. Yeter ki transferler gecikmesin" dediği öğrenildi.

"Sizi mahcup etmem''

Beşiktaş'ta 2. şampiyonluğu yaşamayı çok istediğini ifade eden Lucescu, "Sizi mahcup etmem. Beşiktaş'ın eski parlak günlere dönmesi için içimde büyük bir heyecan var" dediği gelen bilgiler arasında.

Genç forvet istiyor

Lucescu'nun Orman'la yaptığı görüşmede ayrıca "Burak'ın yanına genç bir golcü daha alınabilir" dediği öğrenildi.