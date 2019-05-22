Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu’nu haber yapan Yunan medyasını yazdı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı Yunanistan'da Ekrem İmamoğlu’nun Rum olduğunu iddia eden yayın organının tek olmadığını neredeyse Yunan medyasının yarısından fazlasının aynı iddiayı işaret eden manşetlerle çıktığını yazdı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun CHP adayı Ekrem İmamoğlu için yaptığı 'Rum iması' tartışmaları İmamoğlu’nun Ahmet Hakan’ın programına katılmasıyla birlikte yeniden alevlendi.

Geçen Ahmet Hakan'ın programında Yunan medyasındaki "Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u fetheden Yunan" manşetini hatırlatması Ekrem İmamoğlu'nu kızdırmış ve İmamoğlu'nun bu konuyu geçelim sözlerine rağmen Hakan'ın konuyla ilgili yorumları ikili arasında kısa süreli de olsa tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. İmamoğlu programda konuyu dillendiren siyasetçilere de çok sert tepki göstermişti.

İmamoğlu haklı bu yapılan ırkçılık

Bugün Habertürk yazarı Nagehan Alçı ''Ekrem İmamoğlu’nu haber yapan Yunan medyasının analizi’’ başlığıyla yayınlanan yazısında bu konuyu köşesine taşıdı. Ekrem İmamoğlu’nun insanların etnik kökenini sorgulayan bu siyaset ve medya diline olan öfkeli isyanında haklı olduğunu belirten Alçı; ''Bu yapılan apaçık bir ırkçılık’’ dedi.

İmamoğlu Yunan medyasına bir göz atmalı

Bu öfkenin İmamoğlu’nu kamuoyuyla yanlış ve özensiz bilgileri paylaşmaya götürmemesi gerektiğini söyleyen Alçı, İmamoğlu’na Yunanistan’da kendisi ile ilgili atılan manşetlere göz atmasını önerdi.

Yunan medyasının yarısından fazlası bu manşeti attı

Meselenin bahsedildiği gibi uydurma ve kıytırık bir yayın organı tarafından değil Yunan medyasının önde gelen yayın organları tarafından dile getirildiğinin altını çizen Alçı, ülkede Ekrem İmamoğlu’nun Rum olduğunu iddia eden yayın organının tek olmadığını neredeyse Yunan medyasının yarısından fazlasının aynı iddiayı işaret eden manşetlerle çıktığını yazdı.

Yeni İstanbul Belediye Başkanı Pontuslu ve Yunanca konuşuyor

31 Mart’tan sonra CNN Greek’in İmamoğlu için “Yeni İstanbul Belediye Başkanı Pontuslu ve Yunanca konuşuyor” dediğini hatırlatan Alçı ''Ekrem Bey o manşetin buradaki egemen güçler tarafından attırıldığına inanıyor fakat bu doğru değil, sanırım Yunanistan’da atılan manşetlerle ilgili yeterli bilgi sahibi değil kendisi’’ dedi.

Ayasofya’nın intikamı başlığını attılar

Alçı : ''Yunanistan’ın büyük ve anaakım gazetesi olan Ethnos “İstanbul’u Erdoğan’dan alan Pontuslu ile bir gün” manşeti ile büyük bir haber yaptı. Yine merkez medya kabul edilen Proto Thema’da da aynı minvalde haber çıktı. Zougla adlı internet sitesi ilk olarak “Ayasofya’nın intikamı” başlığıyla bu imada bulundu’’ ifadelerini kullandı.

Ak Partili politikacıların bunu istismar etmesi çok çirkin

Yunan medyasının bu tavrının faşizm olduğunu belirten Alçı, İmamoğlu için sırf Trabzonlu diye akıllarınca “Bu da bizden” demeye getirdiklerini ve kimi AK Partili politikacıların da bunu istismar etmeye kalktığını ve bunun çok çirkin ve kabul edilemez olduğunu yazdı.

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