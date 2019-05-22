HABER /  SAĞLIK
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Ramazan'da kilo alıyorsanız sebebi budur! Diyetisyen açıkladı

Ramazan'da kilo alıyorsanız sebebi budur! Diyetisyen açıkladı

Ramazan ayında öğün düzeninin bozulması ve vücutta yağ depolanması sonucu kilo alınmasının önüne geçmek için sahura kalkmanın gerekli olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır aynı zamanda Ramazan ayı için de beslenme önerilerinde bulundu. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır oruç tutan kişilerin mutlaka sahura kalkması gerektiğini, iftarda abartıya kaçmadan yemek yenilmesini ve iftardan sonra yürüyüş yapmaları gerektiğini dile getirdi. 

Kilo aldıran iftar sofraları
Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, ramazan ayından önce her gün hamurdan yapılan tatlılar, fazla yağlı yemekler yenilmezken ramazan ayında daha özenli ve çeşitli sofralar hazırlanması nedeniyle masaların tatlı ve hamur işinden oluştuğunu bu yüzden de ramazan ayında sağlıklı beslenme düzeninin bozulduğunu belirtti.

Kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını söyleyen Gültaç Dayı Çamır, oruç tutan kişilerin iftarda yemek yemeyi aşırıya kaçmadan yapması gerektiğini belirtti.

Sahura kalkmayınca metabolizma yavaşlıyor
Oruç tutan kişilerin mutlaka sahur yapması gerektiğini de söyleyen Çamır, sahura kalkmadan oruç tutan kişilerde gün içerisinde hazım sorunu, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti. 

Sahurda ne yemeli?
Oruç öncesinde kişilerin en az dört veya altı öğün ile beslendiğini ramazan ayında ise bu öğünlerin bir anda iki öğüne düştüğünü ve bu nedenle bedenlerin sahurdan mahrum bırakılmaması gerektiğini söyleyen Çamır “Sahur sizin kahvaltınız yerine geçecektir. kahvaltı günün en önemli öğünü olduğuna göre sahurda ramazanın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur” diye konuştu. 

Su tüketin iftarı böyle yapın

Şu aralar artan sıcakları da göz önünde bulundurarak su tüketiminin daha da fazla artırılabileceğini söyleyen Çamır  şunları söyledi:
-“Sahurda en az bir litre iftarda ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içilmesi lazım. İftarda uzun süreli açlıktan sonra birden yüklenilmemeli, hızlıca ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı"

Ramazan Pidesine Dikkat! 
Ramazanın olmazsa olmazı olan ramazan pidesi konusunda da uyaran Çamır, iştah açıcı ramazan pidelerinin miktarı ayarlanamadığı durumlarda kilo aldırabildiğini belirtti. Çamır, “Ramazan pidesi yedikçe daha çok yeme isteği uyandırıyor. Kilo almak istemiyorsanız ve pide yemek istiyorsanız miktarını dengeleyebilir ya da pideyle vedalaşıp tam buğday ekmeğiyle devam edebilirsiniz” şeklinde konuştu. 

İftardan Sonra Yürüyüş Yapılmalı 
Vücudun sürekli açlık sonucunda kendini daha yavaş çalışmaya koşullandırdığını söyleyen Çamır son olarak da metabolizma hızının yavaşlayarak ve minimum enerji harcamasıyla vücudun günü tamamlamak istediğini belirtti. Bu durumda alınan enerji harcanılan enerjiden daha fazla olursa kişilerin kilo almaya başlayacağını söyleyen Çamır, iftardan bir veya bir buçuk saat sonra otuz dakika veya bir saatlik yürüyüş ile enerji harcamasını artırarak ve metabolizmaya biraz daha hız kazandırılması gerektiğini belirtti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Henry Onyekuru dünya devine gidiyor
Henry Onyekuru dünya devine gidiyor
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş müjdeyi verdi! Ücretsiz vereceğiz
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş müjdeyi verdi! Ücretsiz vereceğiz
Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda
Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemiyle ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemiyle ilgili açıklama
Yunanistan'dan Türkiye'nin 'Pontus soykırımı' açıklamasına küstah yanıt
Yunanistan'dan Türkiye'nin 'Pontus soykırımı' açıklamasına küstah yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Gürcistan'da anne dehşeti: 7 aylık bebeğini öldürdü
Gürcistan'da anne dehşeti: 7 aylık bebeğini öldürdü
DGS başvuru yapma DGS başvuru ücreti kaç para online ödeme
DGS başvuru yapma DGS başvuru ücreti kaç para online ödeme
Mezarcıdan akıl almaz dükkan tabelası
Mezarcıdan akıl almaz dükkan tabelası
Genel af haberleri Binali Yıldırım yeni af açıklaması geldi
Genel af haberleri Binali Yıldırım yeni af açıklaması geldi
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
İmam hatip liselerine 'Akademik Koçluk' sistemi geliyor
İmam hatip liselerine 'Akademik Koçluk' sistemi geliyor
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
Yorumlar