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Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak

İstanbul seçimleri için partiler stratejilerini yavaş yavaş belirliyor. CHP seçim stratejisini belirledi. İstanbul için 138 milletvekiline görev verildi. Kılıçdaroğlu ise arka planda kalacak.

CHP Lideri, İstanbul seçimleri sürecinde Ekrem İmamoğlu'na geriden destek vereceğini sahaya inmeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da düzenlenecek İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kampanyada sahada Ekrem Bey önde olacak

Referandumda izlediği stratejiyi izlemeye devam edeceğini ifade eden CHP Lideri, sahada Ekrem İmamoğlu'nun önde olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Kampanyada sahada Ekrem Bey önde olacak. Ben referandumdan itibaren izlediğim stratejiyi izleyeceğim. Geride kalıp desteğimi vereceğim." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanlığından milletvekillerine gönderilen "görevlendirme" yazısında, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle milletvekillerinin çalışmalara etkin katılımını sağlamak amacıyla yeni çalışma düzeni oluşturulduğu belirtildi.

Ankara'da 25 vekil görev yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal dışında 138 milletvekiline yapılan görevlendirmeye göre, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoçdönüşümlü olarak Meclis Genel Kurulu'ndaki yasama sürecini takip edecek. 1 grup başkanvekilinin yanı sıra Meclis'te bu süreçte 25 milletvekili görev yapacak.

Vekiller 39 ilçe için 3 gruba ayrıldı

CHP'nin İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde MYK tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel bulunacak. Bu 3 yönetici dışında İstanbul'da görevlendirilen diğer milletvekilleri ise 3 gruba ayrıldı. İstanbul'daki 39 ilçeye tek tek "ilçe sorumlusu" olarak 39 milletvekili görevlendirildi.

44 milletvekili de ayrıca İstanbul'da bulunacak ve grup başkanvekillerinin vereceği görevleri yerine getirecek. Büyük kısmı MYK üyeleri, danışman ve hukukçulardan oluşan 23 milletvekili de İstanbul'da bulunup sorunlar itibariyle uzmanlık gerektiren konularda verilecek görevleri yerine getirecek.

22 Mayıs'ta start verecekler

Görevlendirilen milletvekilleri seçim kampanyasının başlayacağı 22 Mayıs Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Milletvekilleri 9 günlük bayram süresince ise kendi seçim bölgelerinde olacak. Eğer bayram sonrası Meclis çalışmaya devam ederse, görevlendirmede değişiklik yapılabilecek.

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