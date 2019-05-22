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Galatasaray Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı

Anadolu Ajansı
Galatasaray Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı

Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını da elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, önemli rakibi Fenerbahçe'den liderlik rekorunu da aldı.

Sarı-kırmızılı takım, mutlu sona ulaştığı bu sezon ligde 9 haftayı önde bitirirken, Medipol Başakşehir 22, Beşiktaş ve Kasımpaşa da birer hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Galatasaray böylece 61. sezonu oynanan ligde toplam 555 haftayı zirvede geçerek, 554 hafta ile Fenerbahçe'de bulunan liderlik rekorunun yeni sahibi oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 412 hafta ilk sırada yer alarak üçüncü olurken, Trabzonspor ise 200 haftayı lider kapadı.

Diğer rekorlarda da farkı azalttı
Fenerbahçe lig tarihinde en çok galip gelen, gol atan ve puan toplayan takım unvanlarını elinde bulundururken, Galatasaray bu sezon elde ettiği başarıyla bu alanlardaki farkı da eritti.

Galatasaray, bu sezon ligde 20 maç kazanırken, 69 kez ağları havalandırdı ve 69 puan elde etti. Fenerbahçe ise 10 kez galip gelirken, 41 gol kaydetti ve 43 puan topladı.

Sarı-lacivertli takım, lig tarihinde çıktığı 2009 karşılaşmada 1144 kez galip gelirken, 3552 gol attı ve 3490 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım ise aynı sayıdaki müsabakadan 1138 galibiyet elde ederken, 3534 gol kaydetti ve hanesine 3460 puan yazdırdı.

Galatasaray, galibiyet sayısında farkı 6'ya, gol sayısında 18'e, puanda ise 30'a indirdi.

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