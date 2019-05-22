Binali Yıldırım Akbil indirimindeki farkın belediyenin kasasından ödeneceğini açıkladı

İstanbul Halk Ulaşım'ın iftar yemeğine katılan İBB adayı Binali Yıldırım, öğrenci akbilindeki indirimden kaynaklanan 45 liralık farkın İBB'nin kasasından karşılanacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan indirim kararının ardından 85 lira olan aylık öğrenci akbilinin fiyatı 40 liraya düşürülmüştü.

"45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek"

İstanbul Halk Ulaşım'ın iftarına katılan Yıldırım iftarın ardından yaptığı konuşmada Yıldırım, "Biliyorsunuz öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü. Tabii aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz. 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz. Belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek" ifadelerini kullandı.