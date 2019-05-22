Ekrem İmamoğlu vaatlerini seçim kampanyasında anlattı! İşte detaylar...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran 2019 seçimlerine ilişkin projelerini canlı yayında anlattı.

YSK, 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı almıştı. İmamoğlu'nun açıkladığı kampanyada "Her şey çok güzel olacak" ve "İmamoğlu varsa umut var" sloganları kullanılacak.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı salonda da fona "Her şey güzel olacak görseli" yansıtıldı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Mesajı almamak için direniyor"

-"İktidar vatandaşın 31 Mart'ta verdiği mesajı almamak için direniyor" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

Atmadıkları takla kalmadı. Son olarak şaka gibi bir gerekçe daha duydunuz. Bir önceki gerekçeyi açıklayayım. Soyadınıza göre oy vereceğiniz partileri buldu. Sonra tipe bakarak AK Partili olanları anladıklarını ve bu yüzden büyükşehir pusulasını vermediklerini söylediler.

"Seçimlere olan inanç asla yitirilmesin istiyoruz"

-Toplumun bu yalanları takip ettiğinin farkındayım ama yapmayın. Mızıkçılığın da bir sınırı var. Normalde bunlara gülüp geçilir, ne yazık ki cevap veriyoruz. Çünkü seçimlere olan inanç asla yitirilmesin istiyoruz. Kimse demokrasiden, sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara sapmasın istiyoruz. Sandık namusunu korumak için yine demokrasiden ve sandıktan başka çare olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Hep birlikte ispat edeceğiz. 23 Haziran'da bayram yerine gider gibi, neşe içerisinde hep birlikte sandıklara gideceğiz.

"Her şey çok güzel olacak diyenleri fişliyorlar"

-Yarattıkları bu ortamda "Her şey çok güzel olacak" diyenleri fişliyorlar. Benim kampanyama bağış yapan Tekirdağ'daki genç bir kızı, Göknur'u bile yaralamaya çalışıyorlar. Bu israf düzeninin faturasını her gün namusuyla çalışan, vergisini zamanında ödeyen 16 milyon İstanbullu ödüyor.

"Web sitesi için 80 milyon TL harcanmış"

-Bakın Sayıştay'ın raporuna göre 2014-2018 arasında borç 6 katına çıktı. Bütçe açığı beş yılda tam 20 kat arttı. 216 milyondan 4 milyara çıktı. Dahasını anlatalım, küçük ama büyük örnekler. Bunlar çok büyük örnekler ama niye küçük diyorum? O kadar çok var ki. Web sitesi için 80 milyon TL harcanmış. Ya tüm Türkiye'nin Web sitelerini bu paraya hallederiz. Yılmaz Ağabey şu an çok üzülmüştür herhalde, 'Vah, vah' demiştir. İBB'de tek bir müdürlük, hayata geçmemiş fikir projelerine 226 milyon TL para vermiş. Artık nasıl önemli projelerse, hayata da geçmemiş.

"Yılda 5 milyar TL yeni kaynak"

-Önceliğimiz kent yoksulluğuyla mücadele olacak. İstanbul'da gelir ve gideri sağlıklı yöneterek, yılda 5 milyar yeni kaynağın belediye bütçesine eklenebileceğini hesaplıyoruz. Açlık sınırında olan ailelere ekmeğini de vereceğiz, içme suyunu da vereceğiz. Bu yardımlar belediye bütçesinin yalnızca yüzde 1.9'unu kapsıyor. İsrafla mücadele çok önemli. Halkın İBB Meclisi toplantılarının canlı yayınlarına verdiği desteği görüyorum ve umutlanıyorum. İnsanlar böyle bir şeffaflık talep ediyor.