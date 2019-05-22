HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

İki bakanlık arasındaki anlaşma milyonlarca lira tasarruf sağladı

İki bakanlık arasındaki anlaşma milyonlarca lira tasarruf sağladı

Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışması sonrası, yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan, polislerin adliyelere evrak taşımasına son veren uygulama kapsamında, bugüne kadar 11 milyon 690 bin lira tasarruf sağlandı.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Emniyet Kolluk İşlemleri Bilgi Sistemi (EKİP) arasında entegrasyon sağlanması kararının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 24 Kasım 2017'de protokol imzalanmasıyla her iki bakanlık yetkilileri de çalışmalara başladı.

İki bakanlığın çalışması ve sistemler arası entegrasyonun gerçekleştirilmesiyle yargı ile emniyet arasında yapılan yazışma ve işlemler elektronik ortama taşındı. 

Uygulama, pilot il olarak Ankara'da başlatıldı. 12 Haziran 2018'de adli evrakların elektronik ortamdan gönderilmesine ilişkin yazılımsal çalışmalar tamamlanarak Ankara Batı Adliyesi ile Sincan emniyet birimleri arasında pilot uygulamaya geçildi. Daha sonra  uygulama, 26 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirildi.

Yeni uygulama kapsamında, emniyet birimleri tarafından adli birimlere, adli birimlerden emniyet birimlerine fiziki olarak gönderilen adli evrakların, elektronik ortamdan gönderilmesi sağlandı. Böylece, polislerin adliyelere evrak taşımasına da son verildi.

Yargı faaliyetleri hız kazandı

Uygulama öncesinde il dışına 7-12 gün arasında, il içinde ise 3 ila 5 gün arasında teslim edilen evrakların anlık iletimi sağlandı. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile emniyet birimlerinde önemli bir iş gücü tasarrufu oluştu, yargı faaliyetleri hız kazandı.

UYAP-EKİP entegrasyonu ile fiziki evrak gönderiminde 5,40-16,50 lira arasında değişen ücretlerin ödenmesine de son verildi. Uygulamayla, adli birimler ile emniyet arasındaki evrak gönderimi ücretsiz hale geldi. 

Öte yandan yeni uygulama, evrakların göndericiden alıcıya direkt olarak gönderilmesini sağlayarak evrak ve gizli bilgilerin, ilgilisi dışında kişiler tarafından görülmesi engellendi, güvenlik zafiyeti ortadan kaldırıldı.

Uygulama, evrakların arşivlenmesinde de büyük kolaylık oluşturdu. Yeni uygulamayla, evraklar e-arşivlerde doküman olarak tutulmaya başlandı, böylece evrakların konusuna, içeriğine yönelik araştırılmaların anlık yapılması sağlandı. 

Yıllık tasarruf hedefi 200 milyon lira

Evrak ve bilgi akışını tamamen elektronik ortama aktaran UYAP-EKİP entegrasyonuyla, fiziki evrak düzenlenmesi sona erdi, personel gücü ve mesaiden tasarrufa geçildi.

Bugüne kadar pilot uygulama kapsamında 101 bin 634, Türkiye genelindeki uygulamada ise 140 bin 731 olmak üzere toplam 242 bin 365 evrak alımı ve gönderimi elektronik ortamdan yapıldı. 

Evrak alım ve gönderiminin elektronik ortamdan yapılmasıyla posta ücretinden, personel mesai ücretlerinden, iş gücünden tasarruf sağlandı. Uygulamayla bugüne kadar 11 milyon 690 bin lira tasarruf elde edildi. Bu tasarruf miktarının yıllık ortalama 200 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik imzayı attı İşte teknoloji geliştirme bölgeleri;
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik imzayı attı İşte teknoloji geliştirme bölgeleri;
İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı! "Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz?"
İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı! "Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz?"
Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda
Fatih Terim şimdi yandı! Tarihi ceza kapıda
Çevreyi kirleten firmalara ceza yağdı
Çevreyi kirleten firmalara ceza yağdı
Aziz Behich Beşiktaş'a doğru
Aziz Behich Beşiktaş'a doğru
Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek için tek şartı var
Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmek için tek şartı var
ÖNCEKİ HABERLER
Mecnun Otyakmaz: Douglas'a bir takım teklifler var
Mecnun Otyakmaz: Douglas'a bir takım teklifler var
Hindistan uzaya uydu gönderdi bakın hangi amaçla kullanılacak
Hindistan uzaya uydu gönderdi bakın hangi amaçla kullanılacak
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019 iş takvimi
Tavuk eti nasıl tüketilmelidir? Izgara fırın veya haşlama...
Tavuk eti nasıl tüketilmelidir? Izgara fırın veya haşlama...
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Güllü Köse kimdir kaç yaşında eski estetiksiz hali nasıldı?
Çarpışma 23. bölüm fragmanı
Çarpışma 23. bölüm fragmanı
Tatil ve bayramda "sahte para mağduru" olmayın
Tatil ve bayramda "sahte para mağduru" olmayın
Ekrem İmamoğlu canlı yayını izleyin! Vaatlerini seçim kampanyasında anlatıyor
Ekrem İmamoğlu canlı yayını izleyin! Vaatlerini seçim kampanyasında anlatıyor
Yorumlar