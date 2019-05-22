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Hindistan uzaya uydu gönderdi bakın hangi amaçla kullanılacak

Hindistan uzaya uydu gönderdi bakın hangi amaçla kullanılacak

Radar ve izleme faaliyetlerini geliştirmek üzere uzaya yeni bir uydu gönderen Hindistan, uydunun hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), RISAT 2B uydusunun, Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) roketiyle Andra Pradeş eyaletindeki uzay üssünden fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, radar görüntüleme özelliğiyle donatılmış bir Dünya gözlem uydusu olan RISAT 2B'nin tarım, ormancılık ve afet yönetimi alanlarında kullanılacağı belirtildi.

Üçüncü uydu

RISAT 2B, ISRO'nun bu yıl uzaya fırlattığı üçüncü uydu oldu.

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