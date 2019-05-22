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Devlet Bahçeli talimat verdi 23 Haziran'a kadar İstanbul'da olacaklar

Devlet Bahçeli talimat verdi 23 Haziran'a kadar İstanbul'da olacaklar

23 Haziran’da yapılacak seçim için İstanbul’a demir atan atan MHP yönetimi, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile 15 il başkanı İstanbul’da seçim çalışmalarına devam ediyor.

16 il başkanı İstanbul'da çalışacak

Türkiye gazetesinin haberine göre Bahçeli, yarın İstanbul’da 100 binden fazla hemşehrisi olan 16 il başkanını, 30 Mayıs’ta da 50 il başkanını Genel Merkez’de toplayacak. İl başkanları daha sonra İstanbul’a giderek seçim çalışmalarına katılacak.

23 Haziran'a kadar İstanbul'da olacaklar

MHP lideri Bahçeli’nin genel koordinatör olarak görevlendirdiği Semih Yalçın, İstanbul’da âdeta sıkıyönetim ilan etti. Bahçeli’nin talimatıyla Yalçın tarafından görevlendirilen isimler 23 Haziran’a kadar İstanbul’da olacak. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları devam edecek.

MHP, mahallelerde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalarak iftar yapıyor. MHP teşkilatı bayram sonrası çalışmalarına hız verecek. Tam saha pres stratejisine uygun olarak ev ev sokak sokak dolaşılacak. MHP’li isimler sanayi sitelerine, fabrikalara giderek işçileri ziyaret edecek. İstanbul’da çalınmadık kapı bırakılmayacak.

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