Annelere ayda 2 bin 400 lira maaş fırsatı! İşte Anne Projesi'ne nasıl katılınır?

İŞKUR tarafından başlatılan ‘İşte Anne Projesi’ ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 400 lira devlet desteği alıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor. Bu süre içinde anneye kreş parası da ödeniyor.

Söz konusu uygulamanın, İŞKUR aracılığı ile yürütüldüğünü belirten Doğan, bu kapsamda kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldığını aktardı. Noyan Doğan söz konusu programa ilişkin detaylara köşesinde şöyle yer verdi:

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil.

Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

Ödenecek tutarlar

Ödenecek tutar ise günlük 80 lira. Daha açık bir anlatımla; 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İŞKUR’un açtığı programlara katılmaları halinde devlet, günlük 80 lira, aylık da 2.400 lira para ödüyor. Ayrıca annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor.

İşte Anne Projesine nasıl katılınır?

Öncelikle, destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İŞKUR’a vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında İŞKUR, 81 il müdürlüklerinde İşte Anne Birimi kuracak ki, birimlerin çoğu kuruldu. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İŞKUR tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.