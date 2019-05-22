Bağışıklık sisteminin zayıfladığı nasıl anlaşılır işte belirtiler

Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Peki bu sistem nasıl bozulur? Bozulmadan önceki belirtileri nelerdir?

Bağışıklık sistemi alerjik reaksiyonlara karşı oldukça hassastır. Bu nedenle bu sistem vücudun koruma kalkanı olduğundan yeterli miktarda vitamin ve mineral depo etmelidir.

Çünkü bağışıklık sistemi zayıfladığı an vücudun hastalıklı hücrelere karşı gardı düşer. Çok kısa sürede hastalanmaya başlar. Hatta kanser hastalıklarına bile zemin hazırlar.

Ancak bağışıklığın zayıflaması gözle görülen bir durum değildir. Farklı belirtilerle ortaya çıkan bağışıklık sisteminin zayıflığı bazı hastalıklarında belirtileri ile aynıdır. Bu yüzden belirtiler kendini gösterir göstermez bir uzmana başvurulması gerekir.

Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu nasıl anlaşılır?

- Sık sık tekrarlanan üst solunum yolu hastalıkları

- Mantar enfeksiyonun cilt yüzeyinde yaygınlaşması ayrıca cilt yüzeyinin hassas olması

- Kronik sendrom haline gelen yorgunluğun giderek artması

- El ve ayak soğukluğu

- Vücut organlarındaki fonksiyonlarının komplikasyonlarının azalması

- Düzenli beslenilmesine rağmen alınan vitamin ve minerallerin yeterli miktarda vücuda dağılmaması

- Ağız içerisinde artan enfeksiyon ve bakteri sağlıklı hücrelerin mutasyona uğrayarak tümöre yol açar. En hafif belirtisi aft ve uçuklar olmasına rağmen en ağırı ise kanserdir