HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

'Davulcu teyze', 8 yıldır mahalleliyi sahura kaldırıyor

'Davulcu teyze', 8 yıldır mahalleliyi sahura kaldırıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Portakal Özen (65), 8 yıldır ramazan davulu çalarak, mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor. Mahallenin 'Davulcu teyze' dediği Özen, bu yolla aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Portakal Özen'in 8 yıl önce oğlu, bir suçtan kısa bir süre cezaevine girdi. Eşi de 30 yıl önce ölen Özen, pazar yerinde tekstil ürünleri satmanın yanı sıra ramazan ayında da aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için davul çalmaya başladı. 8 yıldır her ramazanda sokakları maniler söyleyerek gezen Özen, mahalle sakinlerinin 'Davulcu teyze'si oldu.

Gecenin karanlığında yaklaşık 2,5 saat davul çalarak mani okuyan Portakal Özen, "Yasa nedeniyle sabıkalı oğlum, geçen yıl belediyedeki taşeron olarak çalıştığı işinden çıkarıldı. Oğlumun da çocukları var. İşsiz olduğu için ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ben 65 yaş maaşı olarak aylık 600 TL alıyorum. Bu para bana bile yetmiyor. 3 çocuğum var. Birisi işsiz, ikisi ise engelli. Engelli olanlar devletten destek alıyor, ama bana bir faydaları yok. Maddi anlamda sıkıntı yaşadığım için geceleri bu yaşta davul çalmak zorundayım. Eğer oğluma iş bulabilirsek, ben de bu yaşta davul çalmak zorunda kalmayacağım" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni gelişmeyi duyurdu : Hazırlıklarını yapıyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni gelişmeyi duyurdu : Hazırlıklarını yapıyoruz
Merkez Bankası'nın 2 hamlesi doları hareketlendirmişti! İşte son durum...
Merkez Bankası'nın 2 hamlesi doları hareketlendirmişti! İşte son durum...
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya olay yanıt: Ben senden daha iyi korurum
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya olay yanıt: Ben senden daha iyi korurum
Ekrem İmamoğlu iki soruda tuş oldu Kurtuluş Tayiz'in yazısı bomba
Ekrem İmamoğlu iki soruda tuş oldu Kurtuluş Tayiz'in yazısı bomba
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ljubomir Fejsa!
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ljubomir Fejsa!
Nijerya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı
Nijerya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Akasya Aslıtürkmen kimdir kaç yaşında vize dolandırıcılarının hedefinde
Akasya Aslıtürkmen kimdir kaç yaşında vize dolandırıcılarının hedefinde
Deniz Zeyrek'ten AK Parti'ye İstanbul uyarısı! Bu dağınıklık giderilemezse...
Deniz Zeyrek'ten AK Parti'ye İstanbul uyarısı! Bu dağınıklık giderilemezse...
Avlu 43. bölüm 2. fragmanı
Avlu 43. bölüm 2. fragmanı
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
Adalet Bakanlığı personel alım takvimi 2019 ne zaman?
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'ten bomba AK Parti ve 23 Haziran seçimleri çıkışı!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'ten bomba AK Parti ve 23 Haziran seçimleri çıkışı!
22 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
22 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için 40 milyon euro
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için 40 milyon euro
85.00 karne ortamalası olan Takdir belgesi alabilir mi?
85.00 karne ortamalası olan Takdir belgesi alabilir mi?
Yorumlar