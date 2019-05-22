Akasya Aslıtürkmen kimdir kaç yaşında vize dolandırıcılarının hedefinde

Başarılı oyuncu Akasya Aslıtürkmen son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Vize dolandırıcıları tarafından dolandırılan Akasya Aslıtürkmen aslen İstanbullu ve 1977 yılında doğdu. Serdar Özarman ile evli olan Akasya Aslıtürkmen'in bir de Pera adında kızı var.

Akasya Aslıtürkmen kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Akasya Aslıtürkmen geçtiğimiz günlerde vize dolandırıcılarının tezgahına düşmüş ve yaklaşık 4 bin lirasını kaptırmıştı. Akasya Aslıtürkmen aslen İstanbullu ve 1977 doğumlu.

Peki, Akasya Asıltürkmen kimdir ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler hakkında bazı bilgiler..

Akasya Asıltürkmen, 14 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonel oyunculuğa attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı.

Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.