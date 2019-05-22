HABER /  GÜNCEL
ADV Siz de Büyükyalı'da yerinizi alın

Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi

Tırda 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 250 kilogram 600 gram esrarın ele geçirildiği tırın sürücüsü cezaevine gönderildi. Uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği "Coco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada bulundu.

Adana'da 250 kilogram 600 gram esrarın ele geçirildiği tırın sürücüsü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir tırla uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı.

Ekip, şehre giriş yapan bir tırı takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın Sakarya Mahallesi yakınında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Coco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tırın dorsesindeki çuvallarda 48 pakette 250 kilogram 600 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü Danış K. (36) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni çıkış!
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni çıkış!
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
Binali Yıldırım İstanbul'da yeni müjdeleri adım adım açıklayacak
Binali Yıldırım İstanbul'da yeni müjdeleri adım adım açıklayacak
La Liga ekibinden Vedat Muriqi için çılgın rakam
La Liga ekibinden Vedat Muriqi için çılgın rakam
Sezai Temelli'den "İmamoğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt!
Sezai Temelli'den "İmamoğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Çikolata kistinin bu belirtilerine dikkat! Gebe kalmayı engelliyor
Çikolata kistinin bu belirtilerine dikkat! Gebe kalmayı engelliyor
Enerjide acele kamulaştırma kararı
Enerjide acele kamulaştırma kararı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı belli oldu! Arka planda kalacak
Yılmaz Morgül kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen hastalığı ne?
Yılmaz Morgül kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen hastalığı ne?
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
ABD: Esad rejimi Suriye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdi
ABD'den ithal edilen bazı mallarda ek gümrük vergisi yüzde 50 indirildi
ABD'den ithal edilen bazı mallarda ek gümrük vergisi yüzde 50 indirildi
Akasya Aslıtürkmen'in eşi kimdir Serdar Özarman kaç yaşında?
Akasya Aslıtürkmen'in eşi kimdir Serdar Özarman kaç yaşında?
Yorumlar