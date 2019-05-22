La Liga ekibinden Vedat Muriqi için çılgın rakam

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi için Real Betis devreye girerken İspanyol kulüp, golcü isim için Rizespor'a 4.5 milyon Euro teklifte bulunacak.

Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcü futbolcusu için La Liga ekiplerinden Real Betis’in Rize’ye çılgın bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler'in prensipte anlaşma sağladığı Kosova asıllı forvete La Liga ekiplerinden Real Betis'in resmen talip olduğu iddia edildi.

Rizespor'a 4.5 milyon Euro

Sabah'ta yer alan habere göre; Hatta İspanyol kulübünün Rizespor'a 4.5 milyon Euro teklif ettiği de öne sürülüyor. Yaşanan bu şok gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin yeni bir hamlede bulunacağı da ifade ediliyor.