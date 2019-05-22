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Galatasaray Douglas'la el sıkıştı

Galatasaray Douglas'la el sıkıştı

Ryan Babel ile 2 yıllığına anlaşmaya varan Galatasaray, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Douglas'la el sıkıştı.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a giden ve İngiliz ekibine veda eden Ryan Babel'i kadrosuna katan Galatasaray, Sivasspor'da kiralık olan Douglas transferinde son aşamaya geldi.

Galatasaray, bonservisi Barcelona'da bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu ile Sivas maçı sonrasında son kez masaya oturacak.

Transfer resmen açıklanacak
Galatasaray'ın oyuncunun menajeri ile yapacağı son görüşmenin ardından transferi resmen açıklayacağı da kaydedildi.

Douglas kimdir?
Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Goias'ta başlayan Douglas, 2011'de Sao Paulo'ya, 2014'te de oradan 4 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona'da forma şansı bulamayan Brezilyalı futbolcu, sırasıyla Gijon ve Benfica'dan sonra Sivasspor'a kiralandı.

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Sivasspor'da 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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