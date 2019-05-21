Galatasaray, Babel transferini bitirdi

Galatasaray, Babel transferine son noktayı koydu! Abdurrahim Albayrak, İstanbul’da Babel’in menajeri Winny Haatrecht ile görüşüp transferi bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler, yeni sezon için yapılacak transfer çalışmalarına çevrilirken ilk bomba gerçekleşti.

Galatasaray, Ryan Babel transferine son noktayı koydu! Abdurrahim Albayrak, İstanbul’da Babel’in menajeri Winny Haatrecht ile görüşüp transferi bitirdi.

İmzaladı ve döndü

Ryan Babel 5 gündür İstanbul’daydı. Galatasaray ile imzaladı ve milli takıma katılmak için Amsterdam’a geçti.

Ne kadar alacak?

Galatasaray, Babel'e 2 yıllığına anlaşma sağlarken, sarı-kırmızılı yönetim Hollandalı oyuncuya yıllık 2,5 milyon eruro verecek. İmza parası da 2,5 milyon euro.

Ersun Yanal da istemişti

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ryan Babel’i çok istiyordu. Tolgay da Babel ile görüşüp Fenerbahçe’yi anlattı ancak oyuncu ikna olmadı ve Galatasaray’ı tercih etti.