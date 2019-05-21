HABER /  GALATASARAY

Galatasaray, Babel transferini bitirdi

Galatasaray, Babel transferini bitirdi

Galatasaray, Babel transferine son noktayı koydu! Abdurrahim Albayrak, İstanbul’da Babel’in menajeri Winny Haatrecht ile görüşüp transferi bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler, yeni sezon için yapılacak transfer çalışmalarına çevrilirken ilk bomba gerçekleşti.

Galatasaray, Ryan Babel transferine son noktayı koydu! Abdurrahim Albayrak, İstanbul’da Babel’in menajeri Winny Haatrecht ile görüşüp transferi bitirdi.

İmzaladı ve döndü
Ryan Babel 5 gündür İstanbul’daydı. Galatasaray ile imzaladı ve milli takıma katılmak için Amsterdam’a geçti.

Ne kadar alacak?
Galatasaray, Babel'e 2 yıllığına anlaşma sağlarken, sarı-kırmızılı yönetim Hollandalı oyuncuya yıllık 2,5 milyon eruro verecek. İmza parası da 2,5 milyon euro.

Ersun Yanal da istemişti
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ryan Babel’i çok istiyordu. Tolgay da Babel ile görüşüp Fenerbahçe’yi anlattı ancak oyuncu ikna olmadı ve Galatasaray’ı tercih etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlıktan Abdurrahim Albayrak'a yalanlama
Bakanlıktan Abdurrahim Albayrak'a yalanlama
Burhan Kuzu'dan Ahmet Hakan'a tebrik: İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü
Burhan Kuzu'dan Ahmet Hakan'a tebrik: İmamoğlu'nun maskesinin bir kısmını düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Ekrem İmamoğlu: AA topluma millete ihanet etti
Ekrem İmamoğlu: AA topluma millete ihanet etti
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'in en golcü savunmacısı Filip Novak
Süper Lig'in en golcü savunmacısı Filip Novak
Mevlüt Erdinç durdurulamıyor
Mevlüt Erdinç durdurulamıyor
10 günden fazla adet olan bir kadın oruç tutabilir mi- oruç bozulur mu?
10 günden fazla adet olan bir kadın oruç tutabilir mi- oruç bozulur mu?
Google Huawai kararıyla kendi ayağına mı sıktı? Android platformu çöker
Google Huawai kararıyla kendi ayağına mı sıktı? Android platformu çöker
Hakan'dan İmamoğlu'nu kızdıran sözler
Hakan'dan İmamoğlu'nu kızdıran sözler
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
2022 engelli maaşları bayram öncesi yatacak mı son haber
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Yorumlar