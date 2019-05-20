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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirterek meseleye ilişkin bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok konuşulan matematik dersi zorunlu olmayacak konusuyla ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirtti. Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net" dedi.

Konuşmaya gerek yok"

Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, şu mesajı paylaştı:

"Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok."

MEB: Matematik 12. sınıfta kariyer dersi olarak yapılandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir.  Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır.Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matemetikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır.12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz" denildi.

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