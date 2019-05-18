Bakan Ziya Selçuk "Yeni Ortaöğretim" Modelini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle;

Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur. Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

''Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz''

Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz. Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli.

Biz bu çocukları 2035'lere, 40'lara hazırlıyoruz, başka bir bakış açısı gerekli.

Küçük küçük çukur kazan bir çocuğun asla bir kuyusu olmaz. Her şeyden yüzeysel alınan içeriğin derinleşmeye değil, sadece sınav için belleğinde taşıdığı bir durum söz konusu.