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Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan cani koca yakalandı

İzmir’de 4 aylık hamile eşini kahvaltıya götürme bahanesiyle evden çıkaran ve ormanlık alanda 7 yerinden bıçaklayan cani koca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Perşembe günü öğlen saatlerinde Balçova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit A. (25) kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.’yı ‘Seni kahvaltıya götüreceğim’ bahanesiyle Yeşilyurt’ta bulunan ikametlerinden çıkardı. Cavit A. ve S.A., otomobile binerken, sürücü koltuğundaki Cavit A., otomobili Balçova yakınlarında ormanlık bir alanda durdurdu. S.A.’ya saldırmaya başlayan Cavit A., ardından yanında getirdiği bıçak ile talihsiz kadını 7 yerinden bıçakladı.

Bebeğin durumu iyi

Eşini bıçakladıktan sonra ormanlık alanda bırakan Cavit A. otomobil ile olay yerinden kaçtı. S.A.’nın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.A.’nın hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, hamile kadının karnındaki 4 aylık erkek bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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