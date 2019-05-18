GÜNCEL

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait 43 kış sığınağı imha edild

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin kullandığı biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde toplam 43 kış sığınağı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır'ın kuzey ve kuzey doğusu, Bingöl'ün güneyi ve Muş'un batı ve güney batısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 14 Mayıs'ta saat 21.00'den itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu"nun 17 Mayıs'ta  saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanılan, biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda olmak üzere toplam 43 kış sığınağı ile 8 avcı boy çukurunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da yönetimden oyunculara büyük şampiyonluk primi müjdesi
Galatasaray'da yönetimden oyunculara büyük şampiyonluk primi müjdesi
Inter Eljif Elmas transferini bitiriyor eski Galatasaraylı aracı oldu
Inter Eljif Elmas transferini bitiriyor eski Galatasaraylı aracı oldu
Sevgili olmayı kabul etmeyince dehşeti yaşattı
Sevgili olmayı kabul etmeyince dehşeti yaşattı
Hatay sınırından kahreden haber! 1 asker silah kazası sonucu şehit oldu
Hatay sınırından kahreden haber! 1 asker silah kazası sonucu şehit oldu
Fenerbahçe'de gündem Girona'nın kalecisi Bono
Fenerbahçe'de gündem Girona'nın kalecisi Bono
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbullu Gelin'deki ölüm sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu
İstanbullu Gelin'deki ölüm sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu
Trump'ı klozetle resmetti!
Trump'ı klozetle resmetti!
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Alnında yüz oluşturan adam
Alnında yüz oluşturan adam
Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti
Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
Behzat Ç. dizisinden ilk görüntüler yayınlandı!
Behzat Ç. dizisinden ilk görüntüler yayınlandı!
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?