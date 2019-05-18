Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait 43 kış sığınağı imha edild

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır'ın kuzey ve kuzey doğusu, Bingöl'ün güneyi ve Muş'un batı ve güney batısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 14 Mayıs'ta saat 21.00'den itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu"nun 17 Mayıs'ta saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanılan, biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda olmak üzere toplam 43 kış sığınağı ile 8 avcı boy çukurunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.