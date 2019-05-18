İstanbullu Gelin'deki ölüm sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu
Star TV ekranlarına veda etmesine son iki bölüm kala İstanbullu Gelin'de şoke eden bir ayrılık gerçekleşti. Dizinin son bölümünde, Garip'in ani ölümü Boranlar'ı yıkarken cenaze sahnesi yürek burktu.
Önceki gün yayınlanan 85. bölümüyle finale sadece 2 bölüm bırakan İstanbullu Gelin dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin son bölümünde Garip karakterine hayat veren Tamer Levent'in ölümünün yanı sıra Defne Samyeli'nin diziye yeniden konuk oyuncu olarak katıldığı görüldü.
Öte yandan hayat arkadaşını yatağında ölmüş bulan Esma, yaşadığı yıkımın etkisiyle hastalığı ilerleyince hastaneye kaldırıldı. Hayata küsen Esma'yı çocukları teselli etmeye çalışsa da Esma yaşadığı şoku atlamadı.