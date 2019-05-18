POLİTİKA

Binali Yıldırım "Her şey daha güzel olacak hak yerini bulacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'a yapacak çok işimiz var. Bu şehre, bu beldeye hizmet etmek bizim için bir ibadettir. Herşey daha güzel olacak mı? Daha güzel olacak. Hak yerini bulacak." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı sahur programında partililerle bir araya geldi.

Teşkilat mensuplarıyla birlikte sahur yapan Yıldırım, konuşmasında, Ramazan ayının milletin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olmasını dilediğini belirtti.

Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta bir seçim gerçekleştirildi. İstanbul'da ilçelerde, büyükşehirde seçim yapıldı, Türkiye'nin her tarafında seçim yapıldı. Seçimler geçti, bütün Türkiye'de sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul'da ilçelerde tamamlandı ama İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde bildiğiniz gibi bir süreç yaşadık. Bunun sonrasında Yüksek Seçim Kurulu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesine karar verdi. Önümüzde 35 gün var. Zaman su gibi akıyor. 35 gün sonra tekrar sandığa gidiyoruz, bu yarım kalan işi tamamlıyoruz inşallah, hazır mısınız?"

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