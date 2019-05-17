Muhabiri arama çalışmalarında suya kapılan askerlerden biri bulundu
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bir askerin cansız bedenine ulaşılırken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı. Askerlere ulaşılması için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Bir askerin cansız bedenine ulaşılırken, diğer askeri arama çalışmaları sürdürülüyor.