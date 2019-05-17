GÜNCEL

Muhabiri arama çalışmalarında suya kapılan askerlerden biri bulundu

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bir askerin cansız bedenine ulaşılırken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı

Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı. Askerlere ulaşılması için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bir askerin cansız bedenine ulaşılırken, diğer askeri arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (CANLI YAYIN)
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zonguldak'ta kabızlık nedeniyle ilaç tedavisi gören 11 aylık Kumsal Kalafat hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kabızlık nedeniyle ilaç tedavisi gören 11 aylık Kumsal Kalafat hayatını kaybetti
Milletvekilini hüngür hüngür ağlatan açılış
Milletvekilini hüngür hüngür ağlatan açılış
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
Şeyma Subaşı, Yeni Evinden İlk Görüntüyü Paylaştı
Şeyma Subaşı, Yeni Evinden İlk Görüntüyü Paylaştı
17 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
17 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Esra Erol'un ekibine saldırı!
Esra Erol'un ekibine saldırı!
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?